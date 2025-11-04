Riforma della giustizia ne parlano Peter Gomez Sebastiano Ardita e Giuseppe Pipitone

Quali sono i rischi della riforma della giustizia approvata dal Parlamento la scorsa settimana? Ne hanno parlato il condirettore de il Fatto Quotidiano e direttore de ilFattoQuotidiano.it, Peter Gomez, il procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Catania, Sebastiano Ardita, e il vicecaporedattore de ilFatto.it, Giuseppe Pipitone. La diretta è stata riservata in un primo momento agli abbonati del canale YouTube de il Fatto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Riforma della giustizia, ne parlano Peter Gomez, Sebastiano Ardita e Giuseppe Pipitone

