Il comico Giuseppe Giacobazzi al Teatro Nuovo con due serate della sua rinomata ' Osteria'
Giovedì 23 ottobre e mercoledì 19 novembre torna per due date al Nuovo il comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi che porta in scena 'Osteria Giacobazzi', lo spettacolo che vede il teatro trasformarsi in una vera e propria taverna: tavoli imbanditi, vino e vettovaglie serviti durante lo show ad. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondisci con queste news
Da comico consumato ha trasformato in show la sua testimonianza a processo - facebook.com Vai su Facebook
Giuseppe Giacobazzi in scena al Teatro Concordia con Osteria Giacobazzi - Venerdì 17 ottobre al Teatro della Concordia di Venaria Reale appuntamento con lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi. Si legge su mentelocale.it
Teatro Moderno. Occhio al Pedone di Giacobazzi - Il comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi, che si esibirà venerdì 14 al Teatro Moderno di Grosseto alle 21, porterà nel ... Riporta lanazione.it
La comicità di Giacobazzi entra alle Muse con la sua "Osteria" - Il prossimo 13 novembre il Teatro delle Muse di Ancona si trasformerà nell’ ‘Osteria Giacobazzi’. Scrive msn.com