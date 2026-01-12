Pensieri divergenti per la stagione Unica – Ancora un sogno
Lecce ospita il progetto “Pensieri divergenti” nell’ambito della stagione “Unica – Ancora un sogno”. Mercoledì 14 gennaio alle 19:30, l’evento si svolgerà presso il Nascita Teatro, con ingresso gratuito tramite tessera. Un’occasione per esplorare nuove prospettive e stimolare un confronto culturale. Per ulteriori dettagli, contattare il numero 3474741759 o scrivere a [email protected].
LECCE - Mercoledì 14 gennaio (ore 19:30 ingresso gratuito con tessera info 3474741759 - [email protected]) da Nasca il teatro in via Siracusa 28 a Lecce, per la stagione "Unica – Ancora un sogno", con l'incontro "Non è bello ciò che è bello. ma che bello, che bello, che bello!". 🔗 Leggi su Lecceprima.it
