Con lo spettacolo Buoni | Cattivi prosegue la stagione di Unica – Ancora un sogno
LECCE - Da Nasca – il teatro a Lecce prosegue la sezione dedicata al teatro per ragazze e ragazzi della stagione Unica – Ancora un sogno, realizzata con il sostegno di Fondazione AMI - Alta Mane Italia. Domenica 7 dicembre (ore 18 ingresso gratuito info 3474741759 – [email protected]) sul. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
