Con lo spettacolo Buoni | Cattivi prosegue la stagione di Unica – Ancora un sogno

Lecceprima.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Da Nasca – il teatro a Lecce prosegue la sezione dedicata al teatro per ragazze e ragazzi della stagione Unica – Ancora un sogno, realizzata con il sostegno di Fondazione AMI - Alta Mane Italia. Domenica 7 dicembre (ore 18 ingresso gratuito info 3474741759 – [email protected]) sul. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

con lo spettacolo buoni cattivi prosegue la stagione di unica 8211 ancora un sogno

© Lecceprima.it - Con lo spettacolo “Buoni | Cattivi” prosegue la stagione di “Unica – Ancora un sogno”

Altre letture consigliate

“Buoni e cattivi”: il nuovo libro di Vittorio Feltri - Durante le feste natalizie del 1993, Vittorio Feltri andò a trovare Enzo Biagi al centro cardiologico Italo Monzino di Milano, dove ... Riporta panorama.it

Locanda dei Buoni e dei Cattivi - Nasce grazie a Domus del Luna, una Onlus ideata da Ugo Bressanello per dare opportunità sociali e lavorative a ragaz ... Da gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Spettacolo Buoni Cattivi Prosegue