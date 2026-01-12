Pattinaggio artistico | Daniel Grassl a caccia dell’oro agli Europei Sfida duplice per Memola e Rizzo

I Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026 si svolgono a Sheffield dal 14 al 18 gennaio. Tra i protagonisti, Daniel Grassl si presenta come uno dei principali favoriti per la vittoria nel concorso maschile. La competizione rappresenta un momento chiave per gli atleti italiani Memola e Rizzo, impegnati in sfide che richiedono grande responsabilità e preparazione.

Un’occasione importante, da accogliere con responsabilità. Daniel Grassl è uno dei favoriti, se non il grande favorito, della gara individuale maschile valida per i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, evento in partenza mercoledì 14 gennaio ed in programma a Sheffield (Regno Unito) fino a domenica 18. Sarà una gara molto particolare quella che vedremo tra pochi giorni sul ghiaccio britannico, complice il forfait del francese Adam Siao Him Fa (oro nel 2023 e nel 2024, argento nel 2025), il quale ha deciso di non prendere parte alla competizione per concentrarsi sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove concorre per una medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

