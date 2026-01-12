Parco Sommerso di Gaiola Marevivo e Greenpeace impugnano la sentenza del Tar

Il Parco Sommerso di Gaiola è al centro di una disputa giudiziaria tra associazioni ambientaliste e istituzioni. Dopo la decisione del Tar Campania di respingere il ricorso contro il progetto di Invitalia, Marevivo e Greenpeace Italia annunciano l’intenzione di proseguire in appello al Consiglio di Stato. La questione riguarda la tutela di un’area di grande valore naturale e storico, e si inserisce nel più ampio dibattito sulla salvaguardia ambientale e il rispetto della Costituzione.

Dal Tar Campania una decisione sbagliata e contraria alla Costituzione. Nella battaglia per tutelare il Parco Sommerso di Gaiola, Marevivo, Greenpeace Italia e Delegazione Marevivo Campania non si arrendono e decidono di rivolgersi in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Campania che, lo scorso 6 novembre, ha respinto il ricorso contro il progetto di Invitalia "Infrastrutture, Reti idriche, Trasportistiche ed Energetiche dell'area del sito di interesse nazionale di Bagnoli Coroglio". Una sentenza che, secondo le Associazioni ambientaliste, "è in contrasto con i principi della Costituzione a tutela dell'ambiente poiché trascura le pesanti ripercussioni ambientali del progetto nell'Area Marina Protetta: ecosistemi di altissimo valore ecologico, che la normativa nazionale e internazionale impongono di preservare, sono in serio pericolo" Il progetto di riconfigurazione della rete fognaria del SIN Bagnoli-Coroglio prevede, infatti, di far confluire tutti gli scarichi di piena del bacino idrografico occidentale di Napoli proprio all'interno della Zona Speciale di Conservazione Europea IT8030041 "Fondali marini di Gaiola e Nisida" della Rete Natura 2000, raddoppiando gli scarichi sulla battigia e potenziandoli sui fondali.

Marevivo e Greenpeace in difesa della Gaiola - Per la tutela del sito, appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Campania Dal Tar Campania una decisione sbagliata e contraria alla Costituzione.

No allo scempio della Gaiola, gli artisti scendono in campo - Fondazione Marevivo ETS ha diffuso un video nel quale artisti e scienziati chiedono che venga fermato lo scempio ambientale che rischia di travolgere l'area marina protetta della Gaiola.

Via l’asfalto! Ci saranno i sanpietrini. Abbiamo iniziato i lavori per posizionare i sanpietrini sul porto di Baia. Affacciati sul Parco Archeologico Sommerso più grande del mondo: quello dell’antica città romana di Baia. Così eliminiamo le insopportabili chiazze di - facebook.com facebook

