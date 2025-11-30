Bracconieri di polpi nel Parco protetto della Gaiola presi dalla Guardia Costiera | Sono un rischio per la Posidonia

Raid di pescatori di frodo nel Parco Marino della Gaiola per la pesca illegale dei polpi. Fermati due bracconieri dalla Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

OIPA Taranto è riuscita a far annullare una gara di pesca ai polpi. Grazie di cuore!! - facebook.com Vai su Facebook

Bracconieri uccidono e scuoiano un cucciolo di orso, la pelle lasciata in un parco giochi: «Volevano che fosse ritrovata» - Alto Adige) — è divenuto teatro di una scena degna di un film dell'orrore. Lo riporta leggo.it

Costa d’Avorio. L’agonia del parco del Comoé, oasi vittima dei bracconieri. E della febbre dell’oro - est della Costa d'Avorio, l'estrazione clandestina dell'oro è una delle principali attività per i giovani che non hanno prospettive per il futuro, al punto da rappresentare oggi la minaccia ... repubblica.it scrive

Daino ucciso nel Parco Colli, è caccia ai bracconieri: «Fenomeno in preoccupante aumento» - Individuare al più presto il bracconiere responsabile dell'uccisione di un daino all'interno del Parco Colli e fermare un fenomeno in preoccupante aumento. Scrive ilgazzettino.it