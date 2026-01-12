Pallavolo | doppio appuntamento al Palaberta

Domenica 18 gennaio, il Palaberta di Montegrotto Terme ospiterà un doppio incontro di pallavolo, coinvolgendo squadre di rilievo del panorama locale e regionale. Un evento che rappresenta un’occasione per gli appassionati di seguire da vicino le prestazioni di atleti di alto livello in un contesto sportivo di qualità. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle attività sportive della zona, offrendo un momento di condivisione e passione per il volley.

Domenica 18 gennaio il Palaberta di Montegrotto Terme si prepara a vivere un pomeriggio di grande pallavolo con un doppio appuntamento che vedrà protagoniste formazioni d'eccellenza del panorama sportivo locale e regionale.La giornata si aprirà alle 15.30 con l'incontro del campionato Under 18. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

