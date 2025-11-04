Grande Fratello NIP, stop al doppio appuntamento: ecco cosa emerge dall’ultima indiscrezione. Il Grande Fratello NIP cambia passo. Il reality condotto da Simona Ventura abbandona il doppio appuntamento settimanale? La decisione segna una svolta nella programmazione di Mediaset e apre una nuova fase per uno dei format più longevi della televisione italiana. Leggi anche Rocío Muñoz Morales torna a parlare di Raoul Bova Stando a quanto riporta Davide Maggio, i raddoppi settimanali sarebbe già terminato o almeno per il momento, sospesi: “Complice il fallimentare tentativo di giovedì scorso, il reality di Canale 5 proseguirà, per ora, solo di lunedì; la prossima puntata, dunque, sarà il 10 novembre 2025. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grande Fratello, stop al doppio appuntamento settimanale