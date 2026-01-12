Pallanuoto | il Settebello sfida la Slovacchia agli Europei obiettivo salire di ritmo

Il Settebello di pallanuoto affronta la Slovacchia agli Europei con l’obiettivo di migliorare il ritmo di gioco. Dopo le recenti sfide, la squadra si concentra su alcuni aspetti tecnici e tattici, cercando di ridurre gli errori e aumentare la precisione nelle azioni offensive e difensive. Una vittoria potrebbe rappresentare un passo importante per consolidare la preparazione in vista delle fasi successive del torneo.

“Abbiamo giocato a tratti bene e a tratti meno bene. Soprattutto davanti abbiamo buttato via alcuni palloni e subìto reti dalla distanza che potevano essere evitati”. Commento a caldo di Sandro Campagna che rappresenta al meglio la prima partita del Settebello agli Europei di pallanuoto 2026. Gli azzurri a Belgrado si sono imposti al debutto per 19-8 sulla Turchia, senza dar spettacolo ma: “Serve essere più leggeri perché il nostro gioco spumeggiante verrà fuori”. Un giorno di pausa e si rientra subito in acqua. Domani nuovo appuntamento per il Gruppo D: gli azzurri affrontano alle 18.00 alla Belgrade Arena la Slovacchia, in una sfida che in ogni caso vede i favori del pronostico tendere (di gran lunga) dalla parte del Settebello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto: il Settebello sfida la Slovacchia agli Europei, obiettivo salire di ritmo Leggi anche: Pallanuoto: esordio soft per il Settebello agli Europei, Turchia battuta Leggi anche: Pallanuoto, diramato il calendario degli Europei: esordio del Settebello con la Turchia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Europei 2026 - Settebello, esordio europeo ok: l'Italia regola 19-8 la Turchia nella prima sfida del girone. 4 gol di Condemi, esordio per De Michelis; Calendario Europei pallanuoto 2026 oggi: orari partite 11 gennaio, tv, programma, streaming; Europei di pallanuoto, l’Italia sfida la Turchia a Belgrado; Europei di pallanuoto a Belgrado, Italia-Turchia 19-8: buona la prima. Pallanuoto: il Settebello sfida la Slovacchia agli Europei, obiettivo salire di ritmo - Soprattutto davanti abbiamo buttato via alcuni palloni e subìto reti dalla distanza che potevano ... oasport.it

Enrico Spada. . Buona la prima per il Settebello agli Europei di pallanuoto 2025. Nell’incontro inaugurale del girone D, l’Italia rispetta il pronostico e supera nettamente la Turchia 19-8, iniziando nel migliore dei modi il proprio cammino continentale. Una prova - facebook.com facebook

T-R-A-V-O-L-G-E-N-T-I La prima partita del Settebello agli Europei di pallanuoto di Belgrado Una pura goleadaaaaaa! Gli azzurri dominano la Turchia 19-8, senza mai perdere un parziale! Ora testa a martedììììì #ItaliaTeam @FINOfficial_ @7b x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.