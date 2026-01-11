Pallanuoto | esordio soft per il Settebello agli Europei Turchia battuta

Inizia con un risultato positivo il percorso del Settebello agli Europei 2026 di pallanuoto a Belgrado. Nel loro primo incontro, gli azzurri hanno affrontato la Turchia, ottenendo una vittoria senza eccessivi sforzi. La partita ha permesso al team di testare le proprie strategie e di prepararsi alle sfide successive del torneo, mantenendo un approccio equilibrato e concentrato.

Inizia con un match tutt'altro che impegnativo il cammino del Settebello agli Europei 2026 di pallanuoto in quel di Belgrado. Esordio soft nel Girone D per gli azzurri, che hanno battuto la squadra materasso del raggruppamento, la Turchia, per 19-8. Dopo un primo quarto convincente, chiuso con il risultato di 7-1, gli azzurri di Sandro Campagna hanno abbassato l'attenzione e anche il ritmo, sbagliando spesso anche passaggi banali. Era solo un riscaldamento in vista dei prossimi incontri per il rivoluzionato gruppo azzurro: Del Lungo e compagni devono ancora trovare gli automatismi giusti, ma sicuramente c'è spazio per il prosieguo del torneo.

