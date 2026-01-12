Palestra della scuola media di Aranova al buio Di Genesio Pagliuca | Sicurezza zero

La palestra della scuola media di Aranova è attualmente senza illuminazione, mettendo a rischio la sicurezza di studenti e utenti. La denuncia di Di Genesio Pagliuca evidenzia una situazione che richiede interventi immediati per garantire ambienti sicuri e accessibili a tutte le persone che frequentano la struttura. È urgente intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza e prevenire eventuali incidenti o situazioni pericolose.

Fiumicino, 12 gennaio 2025 – “Quanto segnalato da famiglie e utenti della palestra della scuola media di Aranova – anche nelle ore serali – è semplicemente inaccettabile. Davanti a una struttura frequentata ogni giorno da ragazzi e bambini ci troviamo nel buio più totale, con condizioni che mettono seriamente a rischio la sicurezza di chi entra ed esce dalle attività sportive”. Lo dichiara, in una nota stampa, il capogruppo del Pd Ezio Di Genesio Pagliuca. “Parliamo dell’ ingresso della scuola e della palestra: area completamente priva da settimane di illuminazione, famiglie costrette ad accompagnare i ragazzi nel buio, – prosegue il capogruppo – una perdita d’acqua evidente che, con le basse temperature, rischia di trasformarsi in una vera e propria lastra di ghiaccio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Di Genesio Pagliuca: “Sicurezza e servizi, Fiumicino ha bisogno di una svolta” Leggi anche: Parco Leonardo, Di Genesio Pagliuca e Bonanni: “Una sede per Eidos in rete” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Calci, nella nuova scuola media palestra ancora inutilizzabile e muffa in un'aula - I consiglieri di Uniti per Calci: "A oggi non è dato sapere né quanto dureranno i lavori né quando i ragazzi potranno iniziare a usufruire della palestra: dopo due mesi dall’inizio della scuola siamo ... lanazione.it Subiaco, nuova verifica alla palestra della scuola media: iter partito nel 2012, è ancora un cantiere aperto - Palestra della scuola media di Subiaco, cittadina della Valle dell’Aniene a niord est della Capitale. ilmessaggero.it ACTIS FURIO VEDANESE IN AZIONE Ti aspettiamo sabato 11 gennaio alle 18:00 PALESTRA SCUOLA MEDIA ELISA SALA VIA CLEMENTI 30 MONZA Actis Furio srl @italmondo_itlmgroup #girls #vedano #fipavmonzaebrianza #volleyballlife #volleyb - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.