Parco Leonardo Di Genesio Pagliuca e Bonanni | Una sede per Eidos in rete

Cdn.ilfaroonline.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 24 ottobre 2025 – “Sabato 18 ottobre abbiamo partecipato con grande piacere all’e vento organizzato da “Eidos in Rete ODV”, una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per la crescita culturale e sociale del quartiere di Parco Leonardo”.  Lo dichiarano in una nota stampa Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo Partito Democratico e Barbara Bonanni, capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche “Durante l’incontro – proseguono – abbiamo raccolto il loro appello accorato, legato alla so spensione delle attività e alla chiusura temporanea della sede operativa e biblioteca “Bibliobosco”, a seguito della revisione dei regolamenti interni dell’Istituto Comprensivo G. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Parco Leonardo Genesio Pagliuca