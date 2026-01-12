Pagelle Fiorentina-Milan i voti di Gazzetta | Estupinan 5 generoso Nkunku …

Ecco le pagelle della partita tra Fiorentina e Milan, disputata nella 20ª giornata della Serie A 2025-2026. Di seguito, i voti e le valutazioni dei giocatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport', con analisi obiettive e dettagliate delle prestazioni individuali.

Le pagelle di Fiorentina-Milan 1-1, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026. Voti e giudizi rossoneri de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Fiorentina-Milan, i voti di Gazzetta: “Estupinan 5 generoso. Nkunku …” Leggi anche: Pagelle Fiorentina-Milan 1-1, i voti: disastro Estupinan e salvagente Nkunku Leggi anche: Pagelle Parma-Milan, i voti di Gazzetta: “Estupinan, manca tutto”. Grave bocciatura Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Fiorentina-Milan, le pagelle: Fagioli regista illuminato, 6,5. Jashari trasparente: 5; Fiorentina-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Comuzzo implacabile, Dodò propulsore, Nkunku decisivo, Pulisic sciupone, Estupinan impreciso; Fiorentina-Milan (1-1), le pagelle: Nkunku riacciuffa il pari (6,5), Jashari non è Modric (5), Pulisic sbaglia tre volte (5); Fiorentina-Milan, le pagelle dei rossoneri. Fiorentina-Milan 1-1, voti e pagelle: Maignan e Nkunku determinanti 7. Pulisic 5, Estu e Barte da 4.5 - 1 al Franchi, con i rossoneri che si salvano grazie al gol di Christopher Nkunku su assist di Youssouf Fofana. milannews.it

Pagelle Fiorentina-Milan 1-1, i voti: disastro Estupinan e salvagente Nkunku - 1 al termine di una partita che ha visto i rossoneri riuscire a pareggiare i conti nel finale con un gol di Nkunku che ha raggiunto i viola avanti ... calciomercato.it

Pagelle Fiorentina-Milan, il migliore e il peggiore in campo - Milan di oggi, il migliore e il peggiore in campo della partita dell'Artemio Franchi appena finita ... milanlive.it

Pagelle Fiorentina-Milan: Maignan decisivo (7); Pavlovic dorme (5), Estupinan distratto (5) x.com

De Gea salva nel primo tempo, Brescianini sciupa #PagelleFiorentina - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.