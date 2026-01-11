Pagelle Fiorentina-Milan 1-1 i voti | disastro Estupinan e salvagente Nkunku

La partita tra Fiorentina e Milan si conclude con un pareggio 1-1. La Fiorentina va in vantaggio con Comuzzo, ma Nkunku permette ai rossoneri di conquistare un punto nel finale. Di seguito, i voti e l’analisi delle performance dei giocatori, evidenziando le prove di Estupinan e Nkunku.

Il Milan pareggia in casa della Fiorentina per 1-1 al termine di una partita che ha visto i rossoneri riuscire a pareggiare i conti nel finale con un gol di Nkunku che ha raggiunto i viola avanti grazie alla rete di Comuzzo. I voti di Fiorentina-Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Una partita che ha visto il Milan sfiorare il vantaggio in più di un’occasione nel primo tempo con Pulisic davvero impreciso sotto porta, mancando diverse occasioni da rete. La Fiorentina, entrata in campo con un altro atteggiamento ad inizio ripresa, riesce a trovare il gol del vantaggio grazie a Pietro Comuzzo, diventato sempre più centrale nel progetto viola durante le ultime settimane. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

