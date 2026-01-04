Le pagelle della Juventus | Yildiz faroCambiaso e David i peggiori

Da stilejuventus.com 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle della Juventus: Yildiz, Cambiaso e David tra le valutazioni più basse. All’Allianz Stadium, l’anticipo delle 18 tra Juventus e Lecce termina con un pareggio 1-1. Una serata complicata per i bianconeri, che hanno dominato il gioco senza riuscire a concretizzare, lasciando il campo con un punto e alcune riflessioni da approfondire.

All’ Allianz Stadium l’anticipo delle 18 tra Juventus e Lecce si chiude sull’ 1-1. Una serata storta per i padroni di casa, che giocano, creano e dominano, ma escono dal campo con un solo punto e tanto amaro in bocca. La squadra di Spalletti interrompe a 3 la striscia di vittorie consecutive in campionato. La Juve domina per lunghi tratti, costruisce molto con continuità collezzionando il record di tiri in questo campionato ( 26 ) e vengono puniti dal Lecce con l’unico tiro in porta di tutta la gara, trasformato in gol. ll pareggio impedisce alla Juve di completare il sorpasso sulla Roma, che viene agganciata a quota 33 punti, lasciando la sensazione di un’occasione mancata. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

le pagelle della juventus yildiz farocambiaso e david i peggiori

© Stilejuventus.com - Le pagelle della Juventus: Yildiz faro,Cambiaso e David i peggiori

Leggi anche: Juventus-Lecce, attacco a rotazione: Openda e David si alternano, Yildiz resta il faro

Leggi anche: Juventus-Bodo Glimt 3-2, le pagelle: Yildiz (7,5) entra e dà la scossa, Adzic (4,5) confuso. David (7) si sveglia ed è decisivo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

pagelle juventus yildiz farocambiasoJuventus-Lecce pagelle: top Yildiz e McKennie, flop Conceicao e Cambiaso - 1 in una gara che i bianconeri avrebbero meritato di vincere ampiamente. juvelive.it

pagelle juventus yildiz farocambiasoPagelle, Yildiz il migliore, male David e Cambiaso - Dal punto di vista della prestazione, alla Juventus si può rimproverare ben poco: dominio territoriale, possesso, occasioni create. tuttojuve.com

pagelle juventus yildiz farocambiasoPagelle Juve: rinnovate McKennie, David fa paura, Koopmeiners è il nulla, Yildiz celestiale - Voti e giudizi della sfida dello Stadium pareggiata contro il Lecce: Conceicao e Zhegrova spuntati, in difesa si salva solo Kelly ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.