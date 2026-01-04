Le pagelle della Juventus | Yildiz faroCambiaso e David i peggiori

Le pagelle della Juventus: Yildiz, Cambiaso e David tra le valutazioni più basse. All’Allianz Stadium, l’anticipo delle 18 tra Juventus e Lecce termina con un pareggio 1-1. Una serata complicata per i bianconeri, che hanno dominato il gioco senza riuscire a concretizzare, lasciando il campo con un punto e alcune riflessioni da approfondire.

All' Allianz Stadium l'anticipo delle 18 tra Juventus e Lecce si chiude sull' 1-1. Una serata storta per i padroni di casa, che giocano, creano e dominano, ma escono dal campo con un solo punto e tanto amaro in bocca. La squadra di Spalletti interrompe a 3 la striscia di vittorie consecutive in campionato. La Juve domina per lunghi tratti, costruisce molto con continuità collezzionando il record di tiri in questo campionato ( 26 ) e vengono puniti dal Lecce con l'unico tiro in porta di tutta la gara, trasformato in gol. ll pareggio impedisce alla Juve di completare il sorpasso sulla Roma, che viene agganciata a quota 33 punti, lasciando la sensazione di un'occasione mancata.

Pagelle, Yildiz il migliore, male David e Cambiaso - Dal punto di vista della prestazione, alla Juventus si può rimproverare ben poco: dominio territoriale, possesso, occasioni create. tuttojuve.com

Pagelle Juve: rinnovate McKennie, David fa paura, Koopmeiners è il nulla, Yildiz celestiale - Voti e giudizi della sfida dello Stadium pareggiata contro il Lecce: Conceicao e Zhegrova spuntati, in difesa si salva solo Kelly ... msn.com

