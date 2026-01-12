Pagamenti PA ai professionisti | dal 15 giugno scatta la trattenuta automatica sui compensi per chi ha debiti con il Fisco

A partire dal 15 giugno, entrerà in vigore la nuova disposizione che prevede la trattenuta automatica sui pagamenti pubblici ai professionisti con debiti fiscali. La modifica, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, interessa i compensi versati dallo Stato e dagli enti pubblici, in conformità con l’articolo 48-bis del DPR 602/1973, e mira a garantire maggiore efficienza nella gestione dei pagamenti e nel recupero delle somme dovute.

