Manovra stretta sui pagamenti della Pa ai consulenti | i debiti fiscali con l?Erario decurtati dai compensi

Rivedere la stretta sui pagamenti della Pa ai consulenti che non hanno pagato tasse e contributi. Il blocco delle parcelle sarà limitato alle sole cartelle esattoriali. Inoltre, per le. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Manovra, stretta sui pagamenti della Pa ai consulenti: i debiti fiscali con l?Erario decurtati dai compensi

Altre letture consigliate

Dividendi, la manovra guarda alla Ue: soglia al 5% in cinque Paesi In attesa di una decisione definitiva sulla stretta fiscale dal 2026 il quadro europeo evidenzia la concorrenza tra Stati giocata su limiti e quote #iaea #aiea Vai su X

*Tassa di soggiorno, più autonomia ai Comuni* ? Novità dalla manovra e nuova stretta nel capoluogo Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #Salerno #tassa #comuni #tariffa #euro #manovra #soggiorno #unica #extralbergh - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, stretta sui pagamenti della Pa ai consulenti: decurtati dai compensi i debiti fiscali con l’Erario - Rivedere la stretta sui pagamenti della Pa ai consulenti che non hanno pagato tasse e contributi. Come scrive ilmessaggero.it

Manovra, professionisti contro stop pagamenti Pa ad 'irregolari' - A porre la questione per primo è stato il presidente del Consiglio nazionale forense (Cnf) Francesco Greco: è "vessatoria e discriminatoria nei confronti dei liberi professionisti" la norma in Legge ... Scrive ansa.it

Manovra: spinta bipartisan, cancellare stretta su professionisti - Spinta bipartisan per cancellare la stretta prevista in manovra sui pagamenti per i professionisti da parte della p. Secondo ansa.it

Fisco in Manovra 2026, critiche e proposte dei Commercialisti - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili formula una serie di proposte emendative alla Legge di Bilancio 2026 in sede di audizione in commissione al Senato, criticando i ... Da pmi.it

Manovra 2026: obbligo DURC per Professionisti che fatturano alla PA - Nel disegno di Legge di Bilancio 2026 spunta una novità che interessa i professionisti che collaborano con la Pubblica Amministrazione: il pagamento dei compensi sarà subordinato alla presentazione di ... Come scrive pmi.it

Ok a pagamenti in contanti sopra i 5mila euro: si alza la soglia ma arriva una tassa di 500 euro - Fratelli d’Italia vuole introdurre con una modifica alla manovra un’imposta speciale di bollo da 500 euro per pagamenti in contanti tra 5. Si legge su fanpage.it