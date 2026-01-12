Padre e figlio 17enne morti in casa l'uomo era titolare dell'Osteria dei Sognatori di Alba | ipotesi monossido
Padre e figlio di 17 anni sono stati trovati deceduti nella loro abitazione a Guarene, in provincia di Cuneo. L’uomo è Paolo Foglino, 57 anni, noto come titolare dell’Osteria dei Sognatori di Alba. Le autorità ipotizzano che la causa possa essere legata a un’intossicazione da monossido di carbonio. Indagini sono in corso per accertare le circostanze del tragico episodio.
Padre e figlio 17enne sono stati trovati morti nella loro casa a Guarene (Cuneo). L'uomo è Paolo Foglino, 57 anni, titolare dell’Osteria dei Sognatori di Alba. Il decesso forse causato da un'intossicazione da monossido di carbonio, indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cuneo, padre e figlio 17enne trovati morti: intossicati da monossido
Leggi anche: Pio Marco Salomone ucciso a 19 anni non era l’obiettivo dell’agguato. L’ipotesi: colpito per sbaglio
Tragedia Crans-Montana, il padre di un 16enne romano rimasto ustionato: Sta male ma è vivo; Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme; Crans Montana, l’ansia per gli italiani: «Mio figlio non risponde, aiutatemi a trovarlo». Il dramma dei genitori; Chi sono i sei ragazzi italiani morti a Crans-Montana: l'addio alle vittime e il dramma dei feriti gravi.
Intossicazione da monossido, padre e figlio 17enne trovati morti nel Cuneese - A dare l'allarme nella mattinata è stato un familiare delle due vittime, rinvenute in un'abitazione a Guarene. tg24.sky.it
Padre, titolare di un noto ristorante, e figlio 17enne trovati morti in casa: l'ipotesi dell'intossicazione da monossido di carbonio #Italia - facebook.com facebook
Padre e figlio di 17 anni trovati morti in casa, intossicati dal monossido di carbonio x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.