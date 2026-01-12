Orvietana travolta a Siena Un secondo tempo da incubo

L’Orvietana viene sconfitta 5-1 a Siena in un match caratterizzato da un secondo tempo difficile, che ha compromesso il risultato finale. La partita ha visto le formazioni schierate secondo i rispettivi schemi, con cambi e sostituzioni che hanno influenzato l’andamento dell’incontro. Di seguito i dettagli della partita e le formazioni scelte da entrambe le squadre.

Serie D : Siena FC – Orvietana 5-1 - Il Siena torna alla vittoria davanti al proprio pubblico dopo circa 3 mesi dall’ultimo successo contro il Cannara per 2- antennaradioesse.it

L’avversario di domani. E’ un’Orvietana in buona forma. Rizzolo con il 3-5-2 - La sconfitta interna contro la corazzata Prato di domenica scorsa, sebbene di fronte ad una squadra che ha dimostrato ... lanazione.it

AGGIORNAMENTI SULLA GARA: ORVIETANA – PRATO Prima giornata del girone di ritorno con il Prato impegnato allo stadio “Luigi Muzi” di Orvieto contro l’Orvietana reduce da sei risultati utili consecutivi, con l’ultima sfida del 2025 vinta con un rotondo 2-0 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.