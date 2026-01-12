Orvietana travolta a Siena Un secondo tempo da incubo

L’Orvietana viene sconfitta 5-1 a Siena in un match caratterizzato da un secondo tempo difficile, che ha compromesso il risultato finale. La partita ha visto le formazioni schierate secondo i rispettivi schemi, con cambi e sostituzioni che hanno influenzato l’andamento dell’incontro. Di seguito i dettagli della partita e le formazioni scelte da entrambe le squadre.

SIENA 5 ORVIETANA 1 SIENA (3-2-2-3): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Vlahovic, Barbera (33’st Rossi); Mastalli, Noccioli (21’st Nardi); Bello (33’st Ciofi), Andolfi (40’st Giannetti), Vari (26’st Lipari). A disp.: Palazi, Loconte, Cavallari, Calamai. All.: Bellazzini. ORVIETANA (3-5-2): Formiconi; Berardi, Ricci (36’pt Simic), Savshak; Paletta (15’st Nhaga), Tittocchia (15’st Tronci), Arsenijevic (33’st Herrera), Lobrano, Mauro; Caon, Tilli (24’st Marchegiani). A disp.: Porta, Ciavaglia, De Gaetani, Sforza. All.: Rizzolo. ARBITRO: De Angelis di Nocera Inferiore (Di Minico di Ariano Irpino – Polichetti di Salerno). 🔗 Leggi su Lanazione.it

