La Fortitudo si scatena nel secondo tempo | la Reale Mutua Torino travolta al PalaDozza
Una vera e propria marcia trionfale nel secondo tempo del match del PalaDozza ha permesso alla Flats Service Fortitudo Bologna di battere la Reale Mutua Torino con un netto 85-60. Dopo un primo tempo equilibrato e incerto, 36-40, il parziale la squadra di Caja ha messo il turbo, concedendo solo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
L' Under 17 della Fortitudo Nepi Calcio conquista la seconda vittoria 4 a 2 contro un Real Fabrica mai domo. I primi minuti sono un monologo biancoverde (oggi in maglia granata) con azioni ben orchestrate ma poco lucidi sotto porta. Alla prima conclusione d - facebook.com Vai su Facebook
La Fortitudo si scatena nel secondo tempo: la Reale Mutua Torino travolta al PalaDozza - 40, il parziale la squadra di Caja ha messo il turbo, concedendo solo 20 punti agli avversari negli ultimi due quarti. Scrive bolognatoday.it
A2 - La Fortitudo Bologna stende Torino nel secondo tempo al PalaDozza - La Fortitudo Bologna la ribalta contro la Reale Mutua Basket Torino e si prende i due punti nel turno infrasettimanale al PalaDozza. Da pianetabasket.com
Fortitudo, adesso si ferma Imbrò. Nuova emergenza contro Verona - Già priva di Valerio Mazzola e Lorenzo Benvenuti, la Flats Service rischia di perdere anche Matteo Imbrò. Come scrive ilrestodelcarlino.it