La Fortitudo si scatena nel secondo tempo | la Reale Mutua Torino travolta al PalaDozza

Bolognatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vera e propria marcia trionfale nel secondo tempo del match del PalaDozza ha permesso alla Flats Service Fortitudo Bologna di battere la Reale Mutua Torino con un netto 85-60. Dopo un primo tempo equilibrato e incerto, 36-40, il parziale la squadra di Caja ha messo il turbo, concedendo solo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

fortitudo scatena secondo tempoLa Fortitudo si scatena nel secondo tempo: la Reale Mutua Torino travolta al PalaDozza - 40, il parziale la squadra di Caja ha messo il turbo, concedendo solo 20 punti agli avversari negli ultimi due quarti. Scrive bolognatoday.it

fortitudo scatena secondo tempoA2 - La Fortitudo Bologna stende Torino nel secondo tempo al PalaDozza - La Fortitudo Bologna la ribalta contro la Reale Mutua Basket Torino e si prende i due punti nel turno infrasettimanale al PalaDozza. Da pianetabasket.com

fortitudo scatena secondo tempoFortitudo, adesso si ferma Imbrò. Nuova emergenza contro Verona - Già priva di Valerio Mazzola e Lorenzo Benvenuti, la Flats Service rischia di perdere anche Matteo Imbrò. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Fortitudo Scatena Secondo Tempo