Oroscopo della settimana del 12-18 gennaio 2026

Ecco l’oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026. In questa fase, le energie si consolidano e le novità si fanno più chiare. È un momento per riflettere su obiettivi e impegni, mantenendo un approccio equilibrato e realistico. Un'occasione per affrontare con calma le sfide che il nuovo anno presenta, senza lasciarsi sopraffare dall’agitazione o dalle aspettative eccessive.

Eccoci alla terza settimana del 2026, cari esploratori dello zodiaco! Se nella prima settimana dell'anno eravate ancora intontiti da panettoni e propositi ambiziosi, ora la realtà vi ha gentilmente schiaffeggiato ricordandovi che esistono sveglie, scadenze e quel progetto che avevate promesso di finire "dopo le feste". Questa settimana l'universo decide di complicarci la vita con Mercurio retrogrado che farà sparire messaggi importanti e apparire ex dal passato come fantasmi digitali. La Luna piena di mercoledì amplificherà ogni emozione trasformandoci tutti in poeti tragici o drama queen certificate.

Oroscopo settimanale, previsioni dal 12 al 18 gennaio segno per segno - Dopo un avvio un po' irregolare, la settimana diventa più fluida e produttiva, aiutandoti a ritrovare fiducia e concretezza.

L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026: Capricorno e Vergine produttivi e operosi - Nell'oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026, Venere entra in Acquario stimolando originalità nei sentimenti e la Luna Nuova in Capricorno

