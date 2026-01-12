Oroscopo della settimana dal 12 al 18 Gennaio 2026
L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026 offre un quadro delle influenze planetarie che caratterizzano questi giorni. I transiti in corso suggeriscono energie variabili e opportunità di riflessione, invitando a un approccio equilibrato e consapevole. Di seguito, un'analisi delle principali posizioni planetarie e dei loro possibili effetti sui diversi segni zodiacali.
Transiti Planetari dal 12 al 18 Gennaio 2026 La settimana compresa tra il 12 e il 18 gennaio 2026 è dominata da un cielo denso e dinamico. Il Sole, Mercurio e Marte continuano il loro viaggio nel Capricorno, accentuando serietà, rigore e disciplina. Giove retrogrado in Cancro solleva sensibilità collettive, mettendo in luce la tensione.
OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 AL 18 GENNAIO 2026
