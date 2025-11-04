Condove operaio in nero a 15 anni si infortuna | due mesi di carcere per il datore di lavoro

È terminato ieri, 3 novembre, il processo di primo grado per l’incidente sul lavoro dove è rimasto ferito un ragazzo di 15 anni, che nel 2021 lavorava in nero in un cantiere di Condove.La sentenzaLa giudice Alessandra Danieli ha dato il via libera al patteggiamento del titolare dell’azienda per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

SAN MARTINO DI VENEZZE (Rovigo) – Nel pomeriggio del 4 novembre, intorno alle 14, un 47enne operaio ha perso la vita cadendo da otto metri mentre lavorava sul tetto di un silos presso l’azienda che tratta il mais situata in via Madonnina 370, tra San Mar - facebook.com Vai su Facebook

Condove, a 15 anni lavora in nero e si infortuna: due mesi di carcere per il datore di lavoro - È terminato ieri, 3 novembre, il processo di primo grado per l’incidente sul lavoro dove è rimasto ferito un ragazzo di 15 anni, che nel 2021 lavorava in nero in un cantiere di Condove. Riporta torinotoday.it

Mano stritolata nella betoniera a 15 anni: patteggia il datore di lavoro - Il ragazzo, oggi maggiorenne, ha ancora gravi limitazioni e ha dovuto cambiare scuola dopo l’incidente di Condove ... Lo riporta giornalelavoce.it

Operaio colto da malore mentre lavora su un'impalcatura: soccorso a 15 metri d'altezza dai vigili del fuoco - Attimi di paura, questa mattina, giovedì 16 ottobre, in un cantiere a Montebelluna, dove un operaio ha avuto un malore mentre stava lavorando su un'impalcatura alta 15 metri. Scrive ilgazzettino.it