Online il Bando di selezione per Ermo Colle 2026

È disponibile online sul sito www.ermocolle.eu il Bando di selezione per la XXV edizione del Palio Poetico Teatrale Musicale Ermo Colle 2026. L’evento, promosso dall’Associazione Ermo Colle APS, si terrà dal 26 luglio al 13 agosto 2026 nei Comuni della Provincia di Parma aderenti alla manifestazione. La partecipazione è aperta a artisti e gruppi interessati a condividere il proprio talento in un contesto culturale qualificato.

Accademia Militare di Modena: è online il bando di concorso per Allievi Ufficiali del 208° corso. Se vuoi diventare un Ufficiale dell’Esercito Italiano leggi il bando di concorso, chiedi tutte le info ai nostri Avatar e presenta domanda di partecipazione ai seguenti l - facebook.com facebook

Premio John Fante Opera Prima 2026: online il nuovo bando per autori emergenti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.