Online il Bando di selezione per Ermo Colle 2026

È disponibile online sul sito www.ermocolle.eu il Bando di selezione per la XXV edizione del Palio Poetico Teatrale Musicale Ermo Colle 2026. L’evento, promosso dall’Associazione Ermo Colle APS, si terrà dal 26 luglio al 13 agosto 2026 nei Comuni della Provincia di Parma aderenti alla manifestazione. La partecipazione è aperta a artisti e gruppi interessati a condividere il proprio talento in un contesto culturale qualificato.

