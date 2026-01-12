Omicidio Verzeni Sangare interrompe il suo legale e chiede di tornare in carcere

A Bergamo, Sangare ha interrotto l’udienza, ascoltando solo parte della requisitoria del suo avvocato, e ha chiesto di tornare in carcere. La vicenda riguarda l’omicidio Verzeni, un caso che ha suscitato grande attenzione. La decisione dell’imputato evidenzia un cambiamento nel suo atteggiamento, mentre le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’episodio.

Bergamo. Ha ascoltato circa la metà della requisitoria del suo difensore, poi lo ha interrotto e ha chiesto di poter tornare in carcere. Secondo Moussa Sangare, accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, l’avvocato Giacomo Maj non lo stava assistendo nel modo corretto. Forse si aspettava una strenua difesa aderente alle dichiarazioni che lui stesso ha fatto a processo, nel quale ha sostenuto di non essere stato lui ad accoltellare Sharon la notte del 29 luglio 2024. Il legale ha chiesto l’assoluzione in prima battuta ma si è concentrato maggiormente sulla richiesta di una pena più mite rispetto all’ergastolo chiesto dal pm Emanuele Marchisio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

