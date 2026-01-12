Oltre 200mila visitatori nei musei dell' Ateneo pisano nel 2025 | l' Orto Botanico resta il re delle presenze
Nel 2025, i musei dell'Ateneo pisano hanno registrato oltre 200.000 visitatori, segnando un incremento rispetto all’anno precedente. L'Orto Botanico si conferma tra le attrazioni più visitate, contribuendo al successo complessivo del Sistema Museale di Ateneo. Questa crescita testimonia l'interesse crescente del pubblico verso le attività culturali e didattiche offerte dall’istituzione.
Il Sistema Museale di Ateneo ha concluso il 2025 con un numero complessivo di oltre 200.000 visitatori, in netto aumento rispetto al 2024, confermando la tendenza di crescita in tutte le attività museali.Sono stati oltre 13.000 i visitatori che hanno partecipato agli eventi organizzati per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
