Un orto botanico nel boschetto di MonteColombo | rinasce il ciclo delle erbe tintorie

Riminitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta di Montescudo-Monte Colombo ha approvato il 24 ottobre scorso uno schema di accordo di cooperazione tra il Comune e l’Università di Urbino. Un documento il cui contenuto è stato concordato da Andrea Pompa, prefetto dell'Orto Botanico dell'Università di Urbino, e dalla direttrice dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

orto botanico boschetto montecolomboL’Orto Botanico di Torino sta per compiere 300 anni e ancora si rinnova per il pubblico - Una nuova cancellata permette al pubblico di osservare dall’esterno l’Arboreto, la parte ottocentesca della storica istituzione torinese ... Lo riporta artribune.com

Cerca Video su questo argomento: Orto Botanico Boschetto Montecolombo