Un orto botanico nel boschetto di MonteColombo | rinasce il ciclo delle erbe tintorie

La giunta di Montescudo-Monte Colombo ha approvato il 24 ottobre scorso uno schema di accordo di cooperazione tra il Comune e l’Università di Urbino. Un documento il cui contenuto è stato concordato da Andrea Pompa, prefetto dell'Orto Botanico dell'Università di Urbino, e dalla direttrice dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it