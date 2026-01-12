Nuovo ospedale di Terni adesso spunta l’idea di colle Stoppione | Ventisei ettari di proprietà della Asl

Da ternitoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo ospedale di Terni potrebbe essere realizzato nell’area di Colle Stoppione, nel territorio comunale di Narni. Questa proprietà della Asl si estende su circa 26 ettari e si trova vicino allo svincolo di Narni Scalo e Capitone del raccordo Terni-Orte. La proposta prevede l’utilizzo di questa vasta area, situata in posizione strategica, per lo sviluppo di strutture sanitarie e servizi pubblici.

Vocabolo colle Stoppione, territorio comunale di Narni. “Si tratta di un’area prospicente allo svincolo di Narni scalo e Capitone del raccordo Terni-Orte, si estende su una superficie di 26 ettari. Ventiseimila metri quadrati di proprietà della Usl Umbria 2”. E potrebbe essere il sesto sito da. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Nuovo ospedale di Terni, “no” alla ristrutturazione di Colle Obito: in pole position Maratta e Campitello

Leggi anche: Terni, "Nuovo Ospedale: sì al progetto, ma la sede resti Colle Obito"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Nuovo ospedale di Terni: dallo studio emerge un progetto nettamente favorito, mentre salta il consiglio comunale aperto sul tema.

nuovo ospedale terni adessoNuovo ospedale Terni, Bandecchi: «Decide il Comune». Masselli: «Quante caz..te» - «La Regione va oltre ogni tipo normale di atteggiamento verso Terni. umbria24.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.