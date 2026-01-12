Nuovo ospedale di Terni adesso spunta l’idea di colle Stoppione | Ventisei ettari di proprietà della Asl
Il nuovo ospedale di Terni potrebbe essere realizzato nell’area di Colle Stoppione, nel territorio comunale di Narni. Questa proprietà della Asl si estende su circa 26 ettari e si trova vicino allo svincolo di Narni Scalo e Capitone del raccordo Terni-Orte. La proposta prevede l’utilizzo di questa vasta area, situata in posizione strategica, per lo sviluppo di strutture sanitarie e servizi pubblici.
Vocabolo colle Stoppione, territorio comunale di Narni. “Si tratta di un’area prospicente allo svincolo di Narni scalo e Capitone del raccordo Terni-Orte, si estende su una superficie di 26 ettari. Ventiseimila metri quadrati di proprietà della Usl Umbria 2”. E potrebbe essere il sesto sito da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
