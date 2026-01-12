Terni Nuovo Ospedale | sì al progetto ma la sede resti Colle Obito

Il progetto del nuovo ospedale di Terni ha ottenuto il via libera, con l’accordo che la sede rimanga in zona Colle Obito. La discussione sulla localizzazione è stata al centro di un confronto prolungato, portando ora a una decisione condivisa. La scelta di mantenere la posizione originaria mira a garantire continuità e funzionalità, nel rispetto delle esigenze della città e delle future esigenze sanitarie.

Nuovo ospedale Terni: annullato consiglio comunale aperto - A comunicarlo è la presidente della massima assise cittadina, Sara Francescangeli, che motiva la decisione spiegando c ... umbria24.it

Terni, annullato il consiglio comunale aperto sul nuovo ospedale. Regione e Comune ancora ai ferri corti - La presidente dell'assemblea di palazzo Spada, Sara Francescangeli, chiede tempi e luoghi certi per la nuova struttura sanitaria ... corrieredellumbria.it

