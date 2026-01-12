Terni Nuovo Ospedale | sì al progetto ma la sede resti Colle Obito

Il progetto del nuovo ospedale di Terni ha ottenuto il via libera, con l’accordo che la sede rimanga in zona Colle Obito. La discussione sulla localizzazione è stata al centro di un confronto prolungato, portando ora a una decisione condivisa. La scelta di mantenere la posizione originaria mira a garantire continuità e funzionalità, nel rispetto delle esigenze della città e delle future esigenze sanitarie.

"Il dibattito sulla realizzazione del nuovo ospedale è arrivato a un punto di svolta non più rinviabile. Come consigliere comunale, sento il dovere di intervenire con chiarezza, lontano dai pregiudizi ideologici ma con una visione amministrativa ben precisa: Terni ha bisogno di una nuova. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

