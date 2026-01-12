Nuova fermata ferroviaria a San Michele aggiustato il percorso stradale | cambiano gli espropri

È stata inaugurata la nuova fermata ferroviaria di San Michele ad Agrigento, con l’adeguamento del percorso stradale e modifiche agli espropri. Questo intervento mira a migliorare la mobilità locale, sebbene abbia suscitato preoccupazioni tra i proprietari interessati dai cambiamenti. L’operazione rappresenta un passo importante per lo sviluppo infrastrutturale della zona, mantenendo un equilibrio tra esigenze di trasporto e impatti sul territorio.

La nuova fermata ferroviaria di San Michele ad Agrigento compie un altro passo in avanti, ma non senza qualche "aggiustamento" di percorso che torna a far tremare i polsi ai proprietari dei terreni coinvolti. Rete Ferroviaria Italiana ha dato il via alle procedure per l'approvazione di alcune.

