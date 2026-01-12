Non posso più stare zitta Giulia Salemi voce rotta e occhi lucidi per l’annuncio

Giulia Salemi esprime con emozione il suo fermo dissenso riguardo alla situazione in Iran. In un momento in cui l’attenzione globale si concentra su questo paese, le sue parole riflettono l’importanza di sensibilizzare e informare su un tema di rilevante attualità internazionale. Un intervento che invita alla riflessione e alla consapevolezza sui diritti e le sfide di un popolo in difficoltà.

Chi segue con attenzione l'attualità internazionale sa bene che l'attenzione del mondo, in questi giorni, è tornata a concentrarsi sull'Iran. Da giorni milioni di cittadini sono scesi in strada in diverse città del Paese per protestare contro la Repubblica islamica, chiedendo libertà, diritti e un cambiamento radicale di un sistema che da decenni viene percepito come oppressivo. Le immagini che arrivano dall'estero raccontano di cortei imponenti, di giovani e famiglie unite dalla stessa richiesta, ma anche di una repressione durissima che ha trasformato le piazze in luoghi di scontro. La risposta del governo iraniano non si è fatta attendere.

