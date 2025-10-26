Giulia Salemi al timone di un nuovo evento | l’annuncio e dove incontrarla

Giulia Salemi al timone di un nuovo evento: stile e carisma sul palco. Ecco dove incontrarla questo pomeriggio a Milano. Giulia Salemi, celebre influencer, modella e volto noto della televisione italiana, si prepara a vivere una nuova emozionante esperienza professionale: la conduzione di un importante evento in programma questo pomeriggio a Milano. La giovane talento, famosa per la sua eleganza e la capacità di entrare in sintonia con il pubblico, sarà al centro della scena come presentatrice ufficiale, portando il suo stile unico e la sua verve comunicativa sul palco. Leggi anche Grande Fratello: Simona Ventura annuncia una novità La Salemi a partire dalle ore 16:00 di questa domenica sarà alla conduzione dell’evento L’evento promette di essere un’occasione speciale per celebrare creatività e intrattenimento. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Giulia Salemi al timone di un nuovo evento: l’annuncio e dove incontrarla

Altre letture consigliate

"Giulia Salemi" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Svelato il cast completo della nuova edizione: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda saranno i nuovi inviati con Costantino - facebook.com Vai su Facebook

Giulia Salemi al timone di un nuovo evento: l’annuncio e dove incontrarla - Giulia Salemi al timone di un nuovo evento: stile e carisma sul palco. Come scrive 361magazine.com

Pechino Express riparte con Chanel Totti, Fiona May, Jo Squillo e tre nuovi inviati Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda: ecco tutte le coppie e il cast completo - Svelato il cast completo della nuova edizione: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda saranno i nuovi inviati con Costantino ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Giulia Salemi mamma dolcissima: i dettagli della vita domestica col piccolo Kian - Era il 10 gennaio del 2025 quando dava alla luce il suo primo bimbo, Kian, avuto insieme al compagno Pierpaolo Pretelli con cui sembra avere costruito una ... Lo riporta today.it