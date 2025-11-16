N OI E LA GRANDE AMBIZIONE Genere: documentario??? Regia: Andrea Segre “Berlinguer. La grande ambizione”, apre la Festa del Cinema di Roma 2024. Il trailer X Leggi anche › “Berlinguer – La grande ambizione”: la recensione di Paolo Mereghetti Ci si stupisce sempre quando i giovani affollano le sale di cinema. Per fortuna succed e. È successo anche, lo scorso autunno, in occasione dell’uscita di Berlinguer. La grande ambizione. E alla visione spesso è seguita la discussione. Il regista Andrea Segre, accompagnato da Elio Germano, dalla produttrice Marta Donzelli e dal consulente storico Giulio Marcon, ha colto (e filmato) in quei ventenni e trentenni «un’emozione esistenziale profonda», una volontà di interrogarsi «sul rapporto tra le loro vite e l’agire sociale e politico». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “Noi e la grande ambizione”: la recensione del documentario di Andrea Segre