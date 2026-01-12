Newsmondoit annuncia Franco Ferraro nuovo Direttore
Newsmondo.it comunica l’ingresso di Franco Ferraro come nuovo Direttore. La testata, parte del gruppo Delta Pictures, rafforza così la propria leadership affidando la guida a una figura di rilievo nel giornalismo italiano. Questa nomina segna un passo importante nel percorso di aggiornamento e sviluppo della testata, con l’obiettivo di offrire un’informazione precisa e puntuale ai propri lettori.
Biella 08012026 – La testata del gruppo Delta Pictures affida la direzione a una firma autorevole del giornalismo italiano. Newsmondo.it, testata giornalistica online del gruppo editoriale Delta Pictures, annuncia la nomina di Franco Ferraro a nuovo Direttore della testata. La scelta si inserisce in un percorso di crescita continua del progetto editoriale, orientato al rafforzamento della qualità dell’informazione, allo sviluppo di nuovi contenuti e a un rapporto sempre più solido con i lettori. Giornalista con oltre trent’anni di esperienza, Franco Ferraro è una delle firme più autorevoli del panorama informativo italiano. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
Leggi anche: Franco Ferraro è il nuovo direttore di Newsmondo
Leggi anche: Salute: Ail Roma annuncia il nuovo Centro Polifunzionale Franco Mandelli
Delta Pictures: Newsmondo.it nomina Franco Ferraro nuovo Direttore; Newsmondo.it annuncia Franco Ferraro nuovo Direttore; Francobollo 1,25 lire Michetti: il valore attuale è incredibile.
Newsmondo.it annuncia Franco Ferraro nuovo Direttore - it, testata giornalistica online del gruppo editoriale Delta Pictures, annuncia la nomina di Franco Ferraro a nuovo Direttore della testata. dire.it
Delta Pictures: Newsmondo.it nomina Franco Ferraro nuovo Direttore - it, testata giornalistica online del gruppo editoriale Delta Pictures, annuncia la nomina di Franco Ferraro a nuovo Direttore della testata ... engage.it
Franco Ferraro è il nuovo direttore di Newsmondo.it - it con l’obiettivo di rafforzarne autorevolezza, innovazione e rapporto con i lettori. newsmondo.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.