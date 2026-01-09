Franco Ferraro è il nuovo direttore di Newsmondo

Newsmondo.it, testata online del gruppo Delta Pictures, annuncia la nomina di Franco Ferraro come nuovo Direttore. Ferraro porta con sé un’esperienza consolidata nel settore dell’informazione digitale e si integrerà nel progetto editoriale con l’obiettivo di garantire continuità e qualità nell’offerta giornalistica. La sua leadership sarà fondamentale per sviluppare ulteriormente la presenza di Newsmondo nel panorama dell’informazione online italiana.

Newsmondo.it, testata giornalistica online del gruppo editoriale Delta Pictures, annuncia la nomina di Franco Ferraro a nuovo Direttore della testata. La scelta si inserisce in un percorso di crescita del progetto editoriale, volto a rafforzare la qualità dell'informazione, sviluppare nuovi contenuti e consolidare il rapporto con i lettori. Giornalista con oltre trent'anni di esperienza, Franco Ferraro è una delle firme più autorevoli del panorama informativo italiano. Ha lavorato in tutti i principali linguaggi del giornalismo – dalla radio alla carta stampata, fino alla televisione – ricoprendo ruoli di primo piano.

