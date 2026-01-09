Franco Ferraro è il nuovo direttore di Newsmondo

Newsmondo.it, testata online del gruppo Delta Pictures, annuncia la nomina di Franco Ferraro come nuovo Direttore. Ferraro porta con sé un’esperienza consolidata nel settore dell’informazione digitale e si integrerà nel progetto editoriale con l’obiettivo di garantire continuità e qualità nell’offerta giornalistica. La sua leadership sarà fondamentale per sviluppare ulteriormente la presenza di Newsmondo nel panorama dell’informazione online italiana.

Newsmondo.it, testata giornalistica online del gruppo editoriale Delta Pictures, annuncia la nomina di Franco Ferraro a nuovo Direttore della testata. La scelta si inserisce in un percorso di crescita del progetto editoriale, volto a rafforzare la qualità dell’informazione, sviluppare nuovi contenuti e consolidare il rapporto con i lettori. Giornalista con oltre trent’anni di esperienza, Franco Ferraro è una delle firme più autorevoli del panorama informativo italiano. Ha lavorato in tutti i principali linguaggi del giornalismo – dalla radio alla carta stampata, fino alla televisione – ricoprendo ruoli di primo piano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Franco Ferraro è il nuovo direttore di Newsmondo Leggi anche: ASL Roma 5, il Dott. Franco Cortellessa nominato direttore Sanitario Aziendale Leggi anche: Congresso regionale dell’Anief. Nuovo vice è il prof Ferraro Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Franco Ferraro è il nuovo direttore di Newsmondo.it - it con l’obiettivo di rafforzarne autorevolezza, innovazione e rapporto con i lettori. newsmondo.it

Franco Ferraro da oggi è il nuovo direttore di NewsMondo.it. Giornalista di lunga esperienza, ha costruito la propria carriera attraversando radio, televisioni locali e grandi network nazionali, affermandosi come una delle firme più autorevoli dell’informazione it - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.