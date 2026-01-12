Nella città delle Olimpiadi si muore di freddo | due morti in una settimana a Milano almeno 27 nel 2025
Milano, città ospitante delle Olimpiadi, affronta un grave problema di emergenza umanitaria legato al freddo. Negli ultimi mesi si registrano due decessi in una settimana e almeno 27 morti per ipotermia tra il 2025 e il 2026. Questa situazione evidenzia le difficoltà di protezione delle persone più vulnerabili in un contesto di condizioni climatiche estreme.
Milano si prepara ad accogliere le Olimpiadi, ma in strada si continua a morire di freddo: due morti in una settimana e almeno 27 decessi per ipotermia tra il 2025 e il 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
