Freddo anomalo a Milano? È quello di una volta In città -5 gradi | fino a 25 anni fa nessuno si stupiva

Negli ultimi giorni, Milano ha registrato temperature di circa -5°C, un valore che richiama condizioni tipiche di molti anni fa. Questa ondata di freddo, insolita per la città moderna, sta attirando l’attenzione dei residenti, ormai abituati a inverni più miti. Dopo il rientro a scuola e al lavoro, il clima rigido si aggiunge ai temi principali di conversazione, segnando un cambiamento temporaneo nel normale andamento stagionale della regione.

Milano, 9 gennaio 2026 – Negli ultimi giorni il meteo e in particolare la recente ondata di freddo che sta investendo la regione, compresa Milano, è diventato il principale argomento di conversazione dopo il rientro a scuola e (per alcuni) al lavoro, a vacanze di Natale terminate. In particolare da mercoledì in Lombardia si sta registrando un freddo intenso con temperature sotto la media del periodo. La rete di monitoraggio di Arpa Lombardia negli scorsi giorni ha registrato -22 °C a Livigno, la temperatura più bassa registrata dal 2019 nella località di montagna a 1850 metri in provincia di Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

