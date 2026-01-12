Nei locali di Milano ci saranno più controlli soprattutto sul fronte sicurezza

A Milano, sono in programma un aumento dei controlli nei locali pubblici, con particolare attenzione alla sicurezza. Questa misura mira a garantire un ambiente più sicuro per tutti e prevenire eventuali incidenti futuri. Gli accertamenti saranno intensificati nei prossimi giorni, rafforzando le verifiche per assicurare il rispetto delle norme e il benessere dei cittadini.

Più controlli nei locali di Milano per evitare che la tragedia possa ripetersi. E gli accertamenti subiranno un'accelerazione nei prossimi giorni. È quanto ha chiesto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana."In Svizzera - ha detto il sindaco parlando con.

