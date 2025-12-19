Le zone di Milano dove ci saranno più controlli da parte dei vigili

19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci zone di Milano saranno controllate dalla polizia locale più di quanto succede oggi. È uno degli emendamenti al bilancio del 2026 di Palazzo Marino proposti dall'opposizione di centrodestra (nello specifico da Fratelli d'Italia) e accolti dalla maggioranza nella notte di venerdì 19 dicembre. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Zone rosse in poco più di un mese 48 persone allontanate Sanzionati 8 rientri.

