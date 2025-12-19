Le zone di Milano dove ci saranno più controlli da parte dei vigili

Dieci zone di Milano saranno controllate dalla polizia locale più di quanto succede oggi. È uno degli emendamenti al bilancio del 2026 di Palazzo Marino proposti dall'opposizione di centrodestra (nello specifico da Fratelli d'Italia) e accolti dalla maggioranza nella notte di venerdì 19 dicembre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Ci saranno più controlli sui treni della linea Milano-Lodi Leggi anche: Da oggi ci saranno più controlli in Stazione Centrale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Zone rosse in poco più di un mese 48 persone allontanate Sanzionati 8 rientri. Le zone di Milano dove ci saranno più controlli da parte dei vigili - È uno degli emendamenti al bilancio del 2026 di Palazzo Marino proposti dall'opposizione di centrodestra ... milanotoday.it

Zone rosse a Milano 2025-2026: dove sono e come funzionano - 2026: mappa delle aree interessate, durata dell’ordinanza, chi rischia l’allontanamento e cosa cambia per residenti e turisti. milanofree.it

#Milano: operazione interforze zona #Lorenteggio con particolare riguardo all’area di Via Quarti ed alle zone limitrofe, nonché presso le Stazioni Metropolitane #Bisceglie e #BandeNere. Insieme alla Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno sv - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.