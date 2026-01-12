Negligenza! Crans-Montana arresto shock per il proprietario Moretti | rischio fuga

Il Tribunale di Sion ha deciso di trattenere in custodia cautelare per tre mesi Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation a Crans-Montana. La misura arriva in seguito all’incendio di Capodanno, che ha provocato la morte di 40 persone. La vicenda evidenzia le conseguenze di eventuali responsabilità e negligenze legate alla sicurezza dell’esercizio commerciale.

Il Tribunale di Sion ha deciso di mantenere per tre mesi la custodia cautelare di Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation di Crans-Montana, teatro dell'incendio che la notte di Capodanno ha causato la morte di 40 persone. Alla base della decisione c'è quello che i giudici definiscono "il pericolo di fuga", unico elemento indicato dal Ministero pubblico per giustificare la misura restrittiva. Allo stesso tempo, il tribunale ha chiarito di essere disponibile a valutare una revoca della carcerazione preventiva qualora vengano applicate misure alternative, in particolare il pagamento di una cauzione.

Patrizia Rossetti. . Non si può morire per una negligenza simile. Non si può morire perché qualcuno non ha rispettato le regole, mettendo a rischio la vita di tante persone, come è successo nella tragica notte del 31 dicembre a Crans-Montana, in Svizzera, dov - facebook.com facebook

