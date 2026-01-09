Fermato Jacques Moretti proprietario del Constellation di Crans-Montana | c' è il rischio di fuga Resta libera la moglie
Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato fermato, sollevando preoccupazioni di una possibile fuga. La moglie, invece, rimane libera. La coppia gestisce quattro società in Svizzera e una in Costa Azzurra, con attività sospese dal 2020 e pochi controlli negli ultimi anni. Le indagini si concentrano sulla loro rete di imprese e sui rischi legati alle operazioni svolte.
Gli affari, i controlli assenti dal 2020, ecco quello sappiamo di Jacques Moretti e della moglie. La coppia ha quattro società in Svizzera e una in Costa Azzurra. Ci sono accuse in passato in Francia per truffa e prostituzione nei confronti dell'uomo. «Siamo devastati, non ci sottrarremo alle responsabilità» hanno detto. Venerdì 9 gennaio sono sentiti dagli inquirenti: fermo solo per lui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Crans-Montana, arrestato il proprietario del “Le Constellation” Jacques Moretti. Resta libera la moglie – Il video
Leggi anche: Crans-Montana: arrestato Jacques Moretti, gestore di Le Constellation, la moglie Jessica resta libera
Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Strage Crans-Montana, le ombre su Jacques Moretti proprietario del Le Constellation con precedenti; Crans-Montana, perché i proprietari del Le Constellation sono a piede libero?; Parlano i titolari del Constellation, Jacques e Jessica Moretti: “Non cercheremo in alcun modo di sottrarci alle indagini”.
Strage di Crans-Montana, fermato il titolare del locale teatro dell’incendio - È stato arrestato Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation, teatro della tragedia di Capodanno a Crans- chiamamicitta.it
Crans-Montana, Jacques Moretti arrestato: è il titolare del bar ‘Le Constellation’ - È stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans- lapresse.it
La strage di Crans, fermato il proprietario del Constellation - Arrestato il proprietario del locale Constellation per la strage di Capodanno a Crans Montana, disposta una misura cautelare dalla procura di Sion ... ilsole24ore.com
Jacques Moretti, titolare del bar Constellation di Crans-Montana devastato dal drammatico incendio di Capodanno, è una figura riservata e poco conosciuta nella località turistica vallesana. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.