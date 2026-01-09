Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato fermato, sollevando preoccupazioni di una possibile fuga. La moglie, invece, rimane libera. La coppia gestisce quattro società in Svizzera e una in Costa Azzurra, con attività sospese dal 2020 e pochi controlli negli ultimi anni. Le indagini si concentrano sulla loro rete di imprese e sui rischi legati alle operazioni svolte.

Gli affari, i controlli assenti dal 2020, ecco quello sappiamo di Jacques Moretti e della moglie. La coppia ha quattro società in Svizzera e una in Costa Azzurra. Ci sono accuse in passato in Francia per truffa e prostituzione nei confronti dell'uomo. «Siamo devastati, non ci sottrarremo alle responsabilità» hanno detto. Venerdì 9 gennaio sono sentiti dagli inquirenti: fermo solo per lui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fermato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana: c'è il rischio di fuga. Resta libera la moglie

