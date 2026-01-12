Napoli violenza tra giovanissimi | 17enne ferito a Monteoliveto e spari nella movida

A Napoli, episodi di violenza tra giovanissimi continuano a destare preoccupazione. Recentemente, un 17enne è stato ferito a Monteoliveto e sono stati segnalati spari nella zona della movida, evidenziando la persistenza di situazioni di rischio nelle aree frequentate dai giovani. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza dei minori e delle comunità locali.

La violenza giovanile continua a preoccupare Napoli, con episodi sempre più gravi che coinvolgono ragazzi di età giovanissima. Due distinti fatti di cronaca, avvenuti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, raccontano un'escalation allarmante. Il primo è un'aggressione a un 17enne; il secondo è una sparatoria vicino piazza Plebiscito ad opera di 4 ragazzi.

Tentata rapina a un 17enne, arrestati tre minorenni - Due 15enni e un 14enne avevano aggredito il giovane con un coltello lo scorso 28 ottobre in via don Bosco a Napoli per rubargli il cellulare ... rainews.it

Ancora un episodio di violenza che vede giovanissimi protagonisti della cronaca nera a Napoli. Nella notte appena, la Polizia di Stato ha denunciato un 15enne per lesioni personali aggravate dopo l’aggressione a un ragazzo nel cuore del centro storico. - facebook.com facebook

Napoli – Ancora violenza tra giovanissimi nel centro storico di Napoli. Un episodio che riaccende i riflettori su una deriva sempre più allarmante: ragazzi poco più che adolescenti protagonisti di aggressioni brutali, spesso per motivi banali, in una città dove la s x.com

