Napoli violenza tra giovanissimi | 17enne ferito a Monteoliveto e spari nella movida

Da teleclubitalia.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, episodi di violenza tra giovanissimi continuano a destare preoccupazione. Recentemente, un 17enne è stato ferito a Monteoliveto e sono stati segnalati spari nella zona della movida, evidenziando la persistenza di situazioni di rischio nelle aree frequentate dai giovani. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza dei minori e delle comunità locali.

La violenza giovanile continua a preoccupare Napoli, con episodi sempre più gravi che coinvolgono ragazzi di età giovanissima. Due distinti fatti di cronaca, avvenuti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, raccontano un’escalation allarmante. Il primo è un’aggressione a un 17enne; il secondo è una sparatoria vicino piazza Plebiscito ad opera di 4 ragazzi. Napoli, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli violenza tra giovanissimi 17enne ferito a monteoliveto e spari nella movida

© Teleclubitalia.it - Napoli, violenza tra giovanissimi: 17enne ferito a Monteoliveto e spari nella movida

Leggi anche: Lite su via Monteoliveto, 17enne ferito al volto: denunciato un 15enne

Leggi anche: Napoli, spari in pieno giorno nel rione Berlingieri: ferito 17enne

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ancora violenza tra giovanissimi: 15enne ferisce al volto 17enne; Tentata rapina a un 17enne, arrestati tre minorenni; Ancora violenza tra giovanissimi: 15enne ferisce al volto 17enne; Napoli, 17enne aggredito dal branco in piazza del Gesù: denunciato 15enne.

Violenza nel centro storico: ferito un 17enne, denunciato un 15enne a Napoli - È quanto accaduto nella notte tra le strade del centro storico di Napoli dove un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito al volto. ilgiornalelocale.it

napoli violenza giovanissimi 17enne17enne ferito al volto a Napoli, denunciato un 15enne - Da una lite per futili motivi è scaturita l'aggressione, a pugni e spintoni, che ha fatto finire in ospedale un 17enne, a Napoli. rainews.it

napoli violenza giovanissimi 17enneTentata rapina a un 17enne, arrestati tre minorenni - Due 15enni e un 14enne avevano aggredito il giovane con un coltello lo scorso 28 ottobre in via don Bosco a Napoli per rubargli il cellulare ... rainews.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.