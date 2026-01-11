Lite su via Monteoliveto 17enne ferito al volto | denunciato un 15enne

Nella zona di via Monteoliveto, un ragazzo di 17 anni è stato ferito al volto durante un episodio di violenza tra giovani. La Polizia ha denunciato un 15enne coinvolto nell'aggressione. L’intera vicenda è sotto indagine, mentre il giovane ferito è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.

