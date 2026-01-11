Lite su via Monteoliveto 17enne ferito al volto | denunciato un 15enne
Nella zona di via Monteoliveto, un ragazzo di 17 anni è stato ferito al volto durante un episodio di violenza tra giovani. La Polizia ha denunciato un 15enne coinvolto nell'aggressione. L’intera vicenda è sotto indagine, mentre il giovane ferito è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.
Un 17enne in pronto soccorso con ferite al volto dopo essere stato aggredito da un gruppo di coetanei. Fermato e denunciato un 15enne per lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Napoli, Piazza del Gesù: 17enne ferito al volto, denunciato un 15enne dalla polizia
Leggi anche: Giovane ferito al volto, denunciato un 15enne
Lite su via Monteoliveto, 17enne ferito al volto: denunciato un 15enne - Un 17enne in pronto soccorso con ferite al volto dopo essere stato aggredito da un gruppo di coetanei. fanpage.it
#Accoltellato dal padre dopo una lite in casa, dramma a #Sarno: giovane in ospedale con un polmone perforato | https://shorturl.at/q1xvB - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.