Napoli, allarme Meret Durante l’allenamento a Castel Volturno, dopo la partita di San Siro, Alex Meret ha subito un trauma distorsivo alla spalla sinistra. La società monitorerà la sua condizione e valuterà eventuali interventi, in attesa di ulteriori esami per determinare l’entità dell’infortunio.

"> NAPOLI – Brutte notizie dal centro sportivo di Castel Volturno. Durante la seduta di allenamento successiva al match di San Siro, Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra. Il portiere azzurro si è infortunato nel corso della sessione svolta questa mattina, facendo scattare immediatamente l’attenzione dello staff medico. Il Napoli è tornato in campo per preparare la prossima gara di campionato contro il Parma: lavoro di scarico per chi è sceso in campo dal primo minuto al Meazza, seduta tecnico-tattica per il resto del gruppo. Proprio durante l’allenamento Meret ha accusato il problema alla spalla, le cui condizioni verranno ora valutate con maggiore precisione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

