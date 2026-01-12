Napoli allarme Meret
Napoli, allarme Meret Durante l’allenamento a Castel Volturno, dopo la partita di San Siro, Alex Meret ha subito un trauma distorsivo alla spalla sinistra. La società monitorerà la sua condizione e valuterà eventuali interventi, in attesa di ulteriori esami per determinare l’entità dell’infortunio.
"> NAPOLI – Brutte notizie dal centro sportivo di Castel Volturno. Durante la seduta di allenamento successiva al match di San Siro, Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla sinistra. Il portiere azzurro si è infortunato nel corso della sessione svolta questa mattina, facendo scattare immediatamente l’attenzione dello staff medico. Il Napoli è tornato in campo per preparare la prossima gara di campionato contro il Parma: lavoro di scarico per chi è sceso in campo dal primo minuto al Meazza, seduta tecnico-tattica per il resto del gruppo. Proprio durante l’allenamento Meret ha accusato il problema alla spalla, le cui condizioni verranno ora valutate con maggiore precisione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: Napoli, le ultime dall’infermeria: recuperano Beukema e Olivera. Meret dovrebbe essere convocato per Napoli-Parma
Leggi anche: Napoli, infortuni: rientri graduali per Meret e centrocampo
Ex prep. portieri Napoli: “Dualismo Meret-Milinkovic? In questo momento non ho dubbi”; Per conte diventa difficile… | Milinkovic Savic suona l’allarme dopo Napoli-Verona.
Il ritorno di Meret, oggi sarà in panchina. Il Napoli gioca con i titolarissimi della Supercoppa - L'unico ballottaggio è tra Spinazzola e Olivera ... ilnapolista.it
Serie A - Napoli fragile lontano dal Maradona, è allarme
Uomo disperso in mare all'altezza della Gaiola a Napoli, lanciato un allarme dopo il reperimento di una tavola da surf: in corso le ricerche della Guardia Costiera. - facebook.com facebook
Allarme Napoli Neres portato via a braccia per un problema alla caviglia sinistra #LazioNapoli è LIVE, ora su #DAZN #DAZNBetClub x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.