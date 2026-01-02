Napoli le ultime dall’infermeria | recuperano Beukema e Olivera Meret dovrebbe essere convocato per Napoli-Parma
Napoli torna in campo con alcune buone notizie dall’infermeria: Beukema e Olivera si stanno recuperando, mentre Meret dovrebbe essere convocato per la sfida contro il Parma. Con un gennaio ricco di impegni, il club si prepara ad affrontare un periodo cruciale della stagione. Ciro Troise sul Corriere del Mezzogiorno fornisce un aggiornamento sugli infortunati, offrendo una panoramica sulla condizione della squadra in vista delle prossime partite.
Il Napoli apre il 2026 con un gennaio ad altissima intensità che può indirizzare la stagione. Ciro Troise sul Corriere del Mezzogiorno fa il punto sugli infortunati. Napoli, il punto sugli infortunati: i dettagli. Scrive Troise: Conte ha concesso riposo ai suoi ragazzi per il primo dell’anno dopo la doppia seduta del 31, si ricomincerà oggi a Castel Volturno a preparare la sfida contro la Lazio all’Olimpico, il primo impegno del 2026. Recuperano Beukema ed Olivera, Meret è tornato a lavorare con i compagni, deve solo ritrovare la condizione prima di rientrare tra i convocati, al massimo per Napoli-Parma del 14 gennaio dovrebbe farcela. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
