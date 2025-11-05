A Torino in mostra il Giappone al Museo di Arti Orientali
A Torino una mostra dedicata al Giappone allestita al Museo delle Arti Orientali. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Altre letture consigliate
Fondazione Crl: un capolavoro di Pietro Ricchi in mostra alla Gam di Torino - facebook.com Vai su Facebook
MAO Torino, apre al pubblico la mostra “Chiharu Shiota: The Soul Trembles”, fino al 28 giugno 2026 - Il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino presenta la mostra Chiharu Shiota: The Soul Trembles, a cura di Mami Kataoka, direttrice del Mori Art Museum, che ne ha concepito il progetto originale, e ... Lo riporta liquidarte.it
Manifesti d’artista al Museo del Cinema di Torino: recensione della mostra - Cosa sapere su Manifesti d’artista, la mostra al Museo del Cinema di Torino. cinematographe.it scrive
'Briganti e… oltre. I banditi nel cinema', rassegna a Torino - (ANSA) ... ansa.it scrive