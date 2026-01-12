Muro contro muro sulle autonomie scolastiche il Governo commissaria la regione Emilia-Romagna
Il Consiglio dei ministri ha deciso di commissariare le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna a causa del mancato approvazione dei piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. Questa decisione evidenzia le tensioni tra il Governo e le autonomie regionali nel settore dell’istruzione, con un intervento diretto volto a garantire l’attuazione delle normative nazionali. La situazione resta sotto osservazione, in attesa di eventuali sviluppi.
Il Consiglio dei ministri ha deliberato oggi di commissariare le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna per non aver ancora approvato i rispettivi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico."Si tratta di un provvedimento necessario- spiega il ministro dell'Istruzione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Ridurre a 515 le autonomie scolastiche del'Emilia-Romagna: «Chiediamo ancora al Governo di ripensarci»
Dimensionamento scolastico, la strategia della Regione Campania: farsi commissariare e far tagliare i plessi al governo.
