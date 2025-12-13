Ridurre a 515 le autonomie scolastiche dell' Emilia-Romagna | Chiediamo ancora al Governo di ripensarci
L'Emilia-Romagna risponde alla diffida dei ministeri dell’Istruzione e degli Affari europei, ribadendo la richiesta di mantenere le autonomie scolastiche attuali. La Regione chiede ancora al Governo di ripensarci, in vista della decisione di ridurre a 515 le autonomie scolastiche sul territorio. La questione rimane al centro del dibattito tra enti regionali e nazionali.
Arriva la risposta della Regione Emilia-Romagna alla lettera, ricevuta dai ministeri dell’Istruzione e del Merito e degli Affari europei, che conteneva la diffida ad adottare entro il termine del 18 dicembre la delibera sul dimensionamento della rete scolastica regionale. «Per l’ennesima volta -. Ilpiacenza.it
Ridurre a 515 le autonomie scolastiche del'Emilia-Romagna: «Chiediamo ancora al Governo di ripensarci» - La risposta del presidente De Pascale e dell'assessora Conti alla diffida ad adottare la delibera: «Non risponde a esigenze organizzative territoriali, ma unicamente a obiettivi di redistribuzione num ... ilpiacenza.it
"Criteri poco trasparenti". La maggioranza consiliare chiede più chiarezza - Dal Comune l’istanza alla Regione di applicare i parametri in maniera equa "Ridurre il numero delle autonomie scolastiche è impoverire la formazione". lanazione.it
