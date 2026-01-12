Moviola Serie A | Inter-Napoli 5 giornate di squalifica e il Var non poteva intervenire

Nella ventesima giornata di Serie A, sono emersi diversi episodi controversi durante il match tra Inter e Napoli, con 5 giornate di squalifica e l'impossibilità di intervento del Var. Nonostante alcuni errori arbitrali, la giornata si è distinta per episodi che hanno suscitato discussioni, evidenziando le sfide della gestione delle decisioni in campo. In attesa dei due posticipi di oggi, il weekend ha confermato l'importanza di una revisione accurata delle decisioni arbitrali.

Altro week end con tanti errori arbitrali a condizionare le partite. La nota positiva è Massa in Fiorentina-Milan In attesa dei due posticipi di oggi, la ventesima giornata di Serie A ha già regalato tanti episodi da moviola, in particolare nel big match tra Inter e Napoli. L’arbitro Doveri decide di fischiare poco, ma si perde il fallo da rigore di Rrahmani su Mkhitaryan: il più classico degli step on foot (manca anche il giallo). Penalty che fa infuriare Conte che se la prende con il quarto ufficiale e viene espulso. Conte espulso in Inter Napoli (foto Ansa) – Calciomercato.it Le urla “ vergognatevi ” rivolte alla squadra arbitrale mentre lascia il campo potrebbero costargli più di una semplice giornata di squalifica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Moviola Serie A: Inter-Napoli, 5 giornate di squalifica e il Var non poteva intervenire Leggi anche: Rigore Milan Fiorentina, la presa di posizione dell’AIA: il Var poteva intervenire? Rispetto a Juve Inter… Leggi anche: Juve-Cagliari, VAR sotto accusa ma non poteva intervenire: ecco perché Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Inter-Napoli, moviola: Juan Jesus su Thuram lanciato verso l'area. Manca fallo e giallo (ma niente rosso). Tutti gfli episodi del Meazza; Highlights Serie A: Inter-Napoli 2-2: gli highlights Video; Inter-Napoli, moviola: dubbi sul rigore, cosa rischia Conte, graziato Juan Jesus; Inter-Napoli, la moviola: fallo Rrahmani su Mkhitaryan e calcio di rigore per i nerazzurri. Conte espluso: cosa è successo. Inter-Napoli, moviola: dubbi sul rigore, cosa rischia Conte, graziato Juan Jesus - Napoli analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli e dall’esperto di Mediaset Graziano Cesari, la ... sport.virgilio.it Moviola Inter-Napoli, fischia CalVARese: Doveri, piace la gestione all'inglese - Corretta l'assegnazione del calcio di rigore ai nerazzurri: Rrahmani rifila un pestone a Mkhitaryan dopo che l’armeno ha già scaricato il pallone ... tuttosport.com La moviola di Inter-Napoli: giusto il rigore su Mkhitaryan? - L'ex arbitro Graziano Cesari esamina l'episodio chiave della partita e la reazione di Antonio Conte, che rischia due turni. sportmediaset.mediaset.it Oggi dalle 22:10 non perdere analisi e moviola delle gare delle squadre abruzzesi di quarta serie. Una panoramica dell’ultima giornata di campionato del #gironeF di #SerieD Ospiti: Filippo Di Antonio - Presidente Teramo Calcio 1913 Robert - facebook.com facebook Moviola Serie A, l’analisi di Rocchi a Open Var: «Milan Verona Rigore chiaro! Mancano a Genoa e Cagliari. Sul gol di Davis due falli, ma decisione in buona fede» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.